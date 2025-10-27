Львову знову не щастить з водою: у місті сталися ще дві аварії на водопроводі
- У Львові сталися дві нові аварії на водопроводі.
- Ліквідація аварій триватиме до кінця дня.
У Львові знову проблеми із водою. 27 жовтня повідомили, що у місті сталися ще 2 аварії на водопроводі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.
Що відомо про аварії на водогоні у Львові?
Ще вранці почалися аварійні роботи з ліквідації витоку води на водопроводі на вулиці Грінченка.
Через це тролейбуси №33 тимчасово курсують з центру міста (площа Івана Підкови) до перехрестя проспекту Чорновола – вулиці Варшавської та у зворотному напрямі.
Після закінчення робіт тролейбуси №33 їздитимуть за звичним маршрутом.
"Просимо пасажирів врахувати зміни при плануванні поїздок", – зазначили у ЛКП "Львівелектротранс".
А по обіді в Личаківській районній адміністрації повідомили про аварійні роботи ще й на вулиці Зеленій, поблизу 69 будинку.
Ліквідація аварії на водопровідній мережі триватиме до кінця дня.
Зазначалося, що проїзд для транспорту не обмежували, але роботи можуть стати причиною дещо сповільненого руху в цій частині.
Що відомо про попередні проблеми із водою у Львові?
26 жовтня стало відомо, що у частині Львова 3 доби нема води через аварію на магістральному водогоні у районі села Домажир. Зазначалося, що ремонт проводиться в складних умовах.
У Львівводоканалі розповідали, що умови ліквідації аварії надзвичайно складні. Через витік великої кількості води утворилося суцільне болото, тому техніка буксує і просуватися вперед дуже складно.
Мер Садовий зазначав, що гарантій, що нових аварій не буде, немає. Причина – труба встановлена ще у 1901 році.