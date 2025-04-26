39 лет после взрыва: 9 фактов, которые стоит знать о Чернобыле

Спустя 39 лет после аварии Чернобыльская зона стала уникальным местом, где можно наблюдать как последствия использования опасной технологии атомной энергетики, так и удивительную силу природы.

Интересные факты о Чернобыле читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Факт 1. Авария на ЧАЭС получила самый высокий уровень опасности по международной шкале ядерных событий

26 апреля 1986 года на территории Украины произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. Авария получила 7-й наивысший уровень опасности по международной шкале ядерных событий (INES).

Взрыв произошел из-за опасной комбинации конструктивных недостатков реактора РБМК и ошибок персонала во время эксперимента. Во время испытания систем безопасности произошел неконтролируемый рост мощности: из-за просчетов в дизайне реактора попытка аварийной остановки вызвала резкий скачок реактивности, что привело к перегреву топлива, парового взрыва и разрушения реактора.



На следующий день после аварии правительственная комиссия решила остановить 1 и 2 энергоблоки / Фото Украинского института национальной памяти

Факт 2. Масштабы загрязнения – около 200 тысяч километров квадратных

Пожар на ЧАЭС пытались потушить в течение 10 суток. В эти дни каждый час в воздух выбрасывалось примерно такое же количество радионуклидов, которое ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму, выбросила за один раз.

Радиоактивное загрязнение распространилось на территорию около 200 тысяч квадратных километров, из которых 52 тысячи были сельскохозяйственными землями.

Факт 3. Швеция – первое западное государство, которое узнало о катастрофе

Советский Союз сначала пытался скрыть аварию. Лишь 28 апреля 1986 года, через двое суток, мир узнал о Чернобыле, когда на шведской АЭС Форсмарк сработали радиационные датчики, зафиксировавшие радиоактивную пыль из СССР. После этого Москва была вынуждена признать катастрофу.

К тому времени жители близлежащих районов не получали официальных предупреждений, а в Киеве даже провели первомайскую демонстрацию, подвергая людей невидимой опасности.

Факт 4. Более 5 миллионов человек получили низкие дозы радиации для всего тела

По самым консервативным оценкам Международного агентства по атомной энергии:

сразу после инцидента погиб 31 человек,

около 1000 спасателей получили самые высокие дозы радиации,

количество погибших вследствие облучения в течение 70 лет спустя составило от 9 000 до 33 000, исходя из текущих рисков дозы радиации.

Более 5 миллионов человек получили низкие дозы радиации для всего тела.

К 2002 году было диагностировано более 4000 случаев рака щитовидной железы среди людей, которые на время аварии были детьми.

2293 украинских городов, поселков и сел, население которых составляло более 2,6 миллиона человек, оказались загрязненными радиоактивными нуклидами.

Факт 5. С начала 1990-х годов в Чернобыльской зоне начала восстанавливаться природа

Отсутствие человека оказалось более весомым, чем влияние радиации, поэтому на большинстве территории Зоны отчуждения началось восстановление природы после столетий хозяйственной деятельности. Кроме старых лесов, здесь стало больше диких животных, которые чувствуют себя увереннее без угрозы со стороны людей. Волки там активны не только ночью, но и днем, рыси также стали появляться чаще. Наблюдались даже медведи.



Картосхема функционального зонирования Чернобыльского заповедника / Карта заповедника

Но вряд ли можно сказать, что здесь природа восстановила сама себя, ведь ей активно помогали. Иногда эта помощь шла на пользу – например, сюда завезли лошадей Пржевальского из ныне оккупированной Аскании-Новы. В благоприятных условиях небольшая популяция выросла до более ста голов.

Лошади Пржевальского – это вид непарнокопытных из степей Центральной Азии. Фактически, лошади Пржевальского в определенной степени заменяют тарпанов, которые населяли степи и леса Европы, и были полностью истреблены еще в 19 веке.



Лошади Пржевальского на фоне мозаичного ландшафта из деревьев, кустарников и трав / Фото Станислава Гуменюка

Факт 6. Над Чернобыльской станцией за 206 дней возвели физический "саркофаг"

Чтобы предотвратить распространение радиоактивной пыли или по крайней мере локализовать ее, над Чернобыльской станцией за 206 дней возвели "саркофаг" – сооружение из бетона и металла, известное как объект "Укрытие". Он был рассчитан на 20 – 30 лет эксплуатации и 13 февраля 2013 года произошел обвал плит над машинным залом энергоблока площадью несколько сотен квадратных метров.

Новый конфайнмент ЧАЭС рассчитан на 100 лет эксплуатации. Его Чернобыльская АЭС получила в ноябре 2016 года. Высота этого сооружения составляет 109 метров, как 35-этажный дом, а длина – более 160 метров. Новый саркофаг полностью спрятал в себе предыдущее защитное накрытие.

Факт 7. Россия совершила теракт на ЧАЭС в 2025 году

14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Удар вызвал пожар и повредил кровлю укрытия, пробив отверстие диаметром около 6 метров. Уровень радиации остался в пределах нормы, однако эксперты МАГАТЭ подтвердили существенные повреждения конструкции. Украина начала работы по восстановлению, привлекая международных партнеров.

Факт 8. Российские войска находились в Чернобыльской зоне более месяца

В первый же день полномасштабного наступления России на Украину оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию, и угроза новой ядерной катастрофы для мира стала как никогда близкой. На территории Зоны отчуждения, которая после катастрофы 1986-го остается загрязненной, расположены не только сама ЧАЭС и новый безопасный конфайнмент объекта "Укрытие", но и ряд опасных объектов, в частности хранилища для долгосрочного хранения радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2). На момент нападения в последних находилось более 22 000 отработанных тепловыделяющих сборок реактора.

31 марта 2022 года, после более месяца оккупации и содержания персонала в заложниках, россияне сбежали. Сейчас над ЧАЭС вновь развевается украинский флаг.

Факт 9. В Чернобыле установили солнечную станцию стоимостью более 30 миллионов

12 апреля в Чернобыле открыли новую солнечную электростанцию, средства на строительство которой выделило правительство Испании за квоты на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Стоимость строительства СЭС превысила 30 миллионов гривен. Эта фотоэлектрическая станция состоит из 2244 монокристаллических солнечных модулей на площади 13 тысяч квадратных метров.

Это не первая СЭС в зоне отчуждения. В 2018 году открыли "Солар Чернобыль-1" с 3762 солнечных модулей, производительность которой составляет 1024 мегаватт-часов в год.



Первая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне появилась в 2018 году / Фото eenergy.com.ua

Долгое время информация о событиях на Чернобыльской АЭС была маркирована грифом "совершенно секретно". Но завеса замалчивания упала, и мир узнал больше о "мирном" атоме. На самом деле на атомных станциях всегда присутствует риск аварий. Есть два нюанса, которые полностью нельзя контролировать – стихийные бедствия и "человеческий фактор", то есть ошибки персонала или злонамеренные действия.