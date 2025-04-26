39 років після вибуху: 9 фактів, які варто знати про Чорнобиль

Через 39 років після аварії Чорнобильська зона стала унікальним місцем, де можна спостерігати як наслідки використання небезпечної технології – атомної енергетики, – так і дивовижну силу природи.

Цікаві факти про Чорнобиль читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Факт 1. Аварія на ЧАЕС отримала найвищий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій

26 квітня 1986 року на території України сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства – аварія на Чорнобильській АЕС. Аварія отримала 7-й найвищий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

Вибух стався через небезпечну комбінацію конструктивних вад реактора РБМК та помилок персоналу під час експерименту. Під час випробування систем безпеки відбулося неконтрольоване зростання потужності: через прорахунки в дизайні реактора спроба аварійної зупинки спричинила різкий стрибок реактивності, що призвело до перегріву палива, парового вибуху та руйнування реактора.



Наступного після аварії дня урядова комісія вирішила зупинити 1 і 2 енергоблоки / Фото Українського інституту національної пам'яті

Факт 2. Масштаби забруднення – близько 200 тисяч кілометрів квадратних

Пожежу на ЧАЕС намагалися загасити протягом 10 діб. У ці дні щогодини в повітря викидалася приблизно така ж кількість радіонуклідів, яку ядерна бомба, скинута на Хіросіму, викинула за один раз.

Радіоактивне забруднення поширилося на територію близько 200 тисяч квадратних кілометрів, з яких 52 тисячі були сільськогосподарськими землями.

Факт 3. Швеція – перша західна держава, яка дізналася про катастрофу

Радянський Союз спочатку намагався приховати аварію. Лише 28 квітня 1986 року, через дві доби, світ дізнався про Чорнобиль, коли на шведській АЕС Форсмарк спрацювали радіаційні датчики, що зафіксували радіоактивний пил з СРСР. Після цього Москва була змушена визнати катастрофу.

До того часу мешканці прилеглих районів не отримували офіційних попереджень, а у Києві навіть провели першотравневу демонстрацію, наражаючи людей на невидиму небезпеку.

Факт 4. Понад 5 мільйонів людей отримали низькі дози радіації для всього тіла

За найконсервативнішими оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії:

відразу після інциденту загинула 31 людина,

близько 1000 рятувальників отримали найвищі дози радіації,

кількість загиблих внаслідок опромінення протягом 70 років опісля склала від 9 000 до 33 000, виходячи з поточних ризиків дози радіації.

Понад 5 мільйонів людей отримали низькі дози радіації для всього тіла.

До 2002 року було діагностовано понад 4000 випадків раку щитоподібної залози серед людей, які на час аварії були дітьми.

2293 українських міст, селищ і сіл, населення яких складало понад 2,6 мільйона людей, виявилися забрудненими радіоактивними нуклідами.

Факт 5. З початку 1990-х років у Чорнобильській зоні почала відновлюватися природа

Відсутність людини виявилася вагомішою, ніж вплив радіації, тож на більшості території Зони відчуження почалося відновлення природи після століть господарської діяльності. Крім старих лісів, тут стало більше диких тварин, які почуваються впевненіше без загрози з боку людей. Вовки там активні не лише вночі, а й удень, рисі також стали з'являтися частіше. Спостерігалися навіть ведмеді.



Картосхема функціонального зонування Чорнобильського заповідника / Карта заповідника

Та навряд можна сказати, що тут природа відновила сама себе, адже їй активно допомагали. Іноді ця допомога ішла на користь – наприклад, сюди завезли коней Пржевальського із нині окупованої Асканії-Нови. У сприятливих умовах невелика популяція виросла до понад ста голів.

Коні Пржевальського – це вид непарнокопитних зі степів Центральної Азії. Фактично, коні Пржевальського певною мірою замінюють тарпанів, які населяли степи та ліси Європи, і були повністю винищені ще у 19 столітті.



Коні Пржевальського на фоні мозаїчного ландшафту із дерев, чагарників і трав / Фото Станіслава Гуменюка

Факт 6. Над Чорнобильською станцією за 206 днів звели фізичний "саркофаг"

Щоб запобігти поширенню радіоактивного пилу або принаймні локалізувати його, над Чорнобильською станцією за 206 днів звели "саркофаг" – споруду з бетону і металу, відому як об'єкт Укриття. Він був розрахований на 20 – 30 років експлуатації і 13 лютого 2013 року стався обвал плит над машинним залом енергоблока площею кілька сотень квадратних метрів.

Новий конфайнмент ЧАЕС розрахований на 100 років експлуатації. Його Чорнобильська АЕС отримала в листопаді 2016 року. Висота цієї споруди становить 109 метрів, як 35-поверховий будинок, а довжина – понад 160 метрів. Новий саркофаг повністю сховав у собі попереднє захисне накриття.

Факт 7. Росія здійснила теракт на ЧАЕС у 2025 році

14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Удар спричинив пожежу та пошкодив покрівлю укриття, пробивши отвір діаметром близько 6 метрів. Рівень радіації залишився в межах норми, однак експерти МАГАТЕ підтвердили суттєві пошкодження конструкції. Україна розпочала роботи з відновлення, залучивши міжнародних партнерів.

Факт 8. Російські війська перебували в Чорнобильській зоні понад місяць

У перший же день повномасштабного наступу Росії на Україну окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію, і загроза нової ядерної катастрофи для світу стала як ніколи близькою. На території Зони відчуження, яка після катастрофи 1986-го залишається забрудненою, розташовані не тільки сама ЧАЕС та новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття", але і низка небезпечних об'єктів, зокрема сховища для довгострокового зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2). На момент нападу в останніх перебувало понад 22 000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактора.

31 березня 2022 року, після понад місяця окупації та утримання персоналу в заручниках, росіяни втекли. Зараз над ЧАЕС знов майорить український прапор.

Факт 9. У Чорнобилі встановили сонячну станцію вартістю понад 30 мільйонів

12 квітня у Чорнобилі відкрили нову сонячну електростанцію, кошти на будівництво якої виділив уряд Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу.

Вартість будівництва СЕС перевищила 30 мільйонів гривень. Ця фотоелектрична станція складається з 2244 монокристалічних сонячних модулів на площі 13 тисяч квадратних метрів.

Це не перша СЕС у зоні відчуження. У 2018 році відкрили "Солар Чорнобиль-1" з 3762 сонячних модулів, продуктивність якої становить 1024 мегават-годин на рік.



Перша сонячна електростанція у Чорнобильській зоні з'явилась у 2018 році / Фото eenergy.com.ua

Довгий час інформація про події на Чорнобильській АЕС була маркована грифом "цілком таємно". Та завіса замовчування впала, і світ дізнався більше про "мирний" атом. Насправді на атомних станціях завжди присутній ризик аварій. Є два нюанси, які повністю не можна контролювати – стихійні лиха та "людський фактор", тобто помилки персоналу чи зловмисні дії.