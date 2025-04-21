Лошади Пржевальского – это вид, исчезающий и занесенный в Красную книгу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ученого Чернобыльского заповедника Сергея Жилу.

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как выглядят гибридные лошади Пржевальского

Ученый рассказывает, что лошади Пржевальского, которые за последние годы претерпели изменения во внешности, сейчас больше похожи на аборигенных полесских лошадей.

Эти лошади в наше время исчезли и даже тарпановидный польский конек по внешности не такой красивый как чернобыльские гибриды. Поляки в свое время пытались восстановить популяцию конька, который бы напоминал вымершего тарпана (дикого предка домашних лошадей),

– написал Сергей Жила.

Гибридизация животных, к сожалению, угрожает генетической чистоте редкого вида. Гибридизированные лошади Пржевальского становятся менее похожими на своих предков, что может привести к полному исчезновению чистого вида.

Интересно, что в Китае и Монголии, где лошадей Пржевальского вернули в дикую природу, местные кочевники иногда одобрительно относятся к гибридизации. Они не очень обращают внимание, если какой-то жеребец-тахи прибьется к табуну и от него родится жеребенок. Несмотря на угрозу исчезновения вида, гибридизированные лошади имеют крепкое здоровье и неплохой рост. Однако чтобы не смешивать виды тахи и домашней лошади, таких жеребцов часто изолируют на период гона.

Тахи – это аборигенное название лошади Пржевальского в пределах его естественного ареала.

Ученый добавляет, что лошадей-гибридов можно было бы изъять из диких табунов и содержать их в вольерах. Однако такие жеребцы имеют непоколебимый нрав и силу. К тому же законодательство запрещает забирать лошадей из заповедника из-за природоохранного статуса вида.

Лошадь Пржевальского – это единственный вид диких лошадей, сохранившийся. Их осталось мало, сейчас в мире насчитывается лишь до 2000 особей таких лошадей. Лошади не поддаются одомашниванию, их добывали охотники исключительно ради мяса.

Напомним, недавно в Чернобыльском заповеднике заметили стадо благородных оленей. Здесь проживает аж 23 особи, что является рекордом для территории.