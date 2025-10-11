Вблизи Стрыя произошло жуткое ДТП: из-за столкновения авто перекрывали движение на Львов
- Во Львовской области на трассе Киев – Чоп возле Стрыя произошла серьезная авария, что привело к перекрытию движения.
- Полиция организовывала объезд, однако сейчас дорога открыта.
Во Львовской области перекрывали дорогу в областной центр от Стрыя из-за дорожно-транспортного происшествия. Движение на месте организовывали правоохранители, однако ситуация стабилизировалась.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Где перекрыли дорогу на Львовщине 11 октября?
На трассе Киев – Чоп в субботу, 11 октября, произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей. Машины стоят на 612 километре дороги вблизи города Стрый. Там полностью перекрыли движение транспорта.
Патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны. В направлении Чопа - по дополнительной полосе,
– сообщили в полиции.
В 13:47 полосу в направлении Львова открыли для движения.
Также известно, что в ДТП предварительно пострадали люди. Больше подробностей правоохранители не предоставили. На фото видно, что столкновение автомобилей было лобовым.
Стоит отметить! Между Львовом и Стрыем трассой 72,8 километра. Путь через Добряны составляет 72,7 километра. То есть километраж даже с объездом ДТП фактически не меняется.
Аварии во Львовской области: последние новости
27 июля в Новом Роздоле автомобиль, стоя под наклоном, покатился назад и наехал на водителя, который стоял рядом. Мужчина погиб на месте.
13 августа на дороге Жидачев – Ходоров недалеко от села Ивановцы Стрыйского района столкнулись Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний житель Стрыйского района, и Seat Altea XL, за рулем которого был 31-летний житель Стрыйщины. В результате аварии погибли двое пассажиров Mercedes: 15-летняя девушка и 20-летний мужчина. Трое других пассажиров получили ранения.
В селе Верховцы Самборского района на 17-летнюю девушку на 17-летнюю девушку наехал пьяный водитель, который после содеянного скрылся с места происшествия. Полиция смогла задержать 24-летнего мужчину, ведется следствие по ДТП.