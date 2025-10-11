Во Львовской области перекрывали дорогу в областной центр от Стрыя из-за дорожно-транспортного происшествия. Движение на месте организовывали правоохранители, однако ситуация стабилизировалась.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Смотрите также На Полтавщине женщина и ребенок пропали без вести: их нашли мертвыми

Где перекрыли дорогу на Львовщине 11 октября?

На трассе Киев – Чоп в субботу, 11 октября, произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей. Машины стоят на 612 километре дороги вблизи города Стрый. Там полностью перекрыли движение транспорта.

Патрульные организовали объезд в направлении Львова через село Добряны. В направлении Чопа - по дополнительной полосе,

– сообщили в полиции.

В 13:47 полосу в направлении Львова открыли для движения.

Также известно, что в ДТП предварительно пострадали люди. Больше подробностей правоохранители не предоставили. На фото видно, что столкновение автомобилей было лобовым.

Стоит отметить! Между Львовом и Стрыем трассой 72,8 километра. Путь через Добряны составляет 72,7 километра. То есть километраж даже с объездом ДТП фактически не меняется.

Аварии во Львовской области: последние новости