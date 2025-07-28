Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА и полицию Львовской области.

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Что известно о жуткой смерти 29-летнего мужчины?

ДТП произошло около 05:30 в Новом Роздоле Стрыйского района. 29-летний житель города, управляя автомобилем Volkswagen Passat, заехал на бульвар Довженко, 8, остановился и вышел из машины.

В это время автомобиль, который стоял под наклоном, покатился назад и наехал на водителя. Мужчина скончался на месте. В полиции сообщили, что вместе с водителем из автомобиля вышли еще трое пассажиров.

По факту происшествия следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

К слову, 28 июля в Новоселице Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием полицейской, которая была вне службы. В результате аварии на месте происшествия погибла 35-летняя женщина.