Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Смотрите также В Одессе в ДТП попал заместитель начальника патрульной полиции области: что известно

Что известно об аварии?

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудницы полиции на улице Центральной в Новоселице 28 июля. За рулем автомобиля была полицейская, которая находилась вне службы.

Предварительно установлено, что 34-летняя сотрудница полиции, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, допустила столкновение с ограждением,

– отметили в полиции.

В результате аварии 35-летняя пассажирка транспортного средства погибла на месте происшествия, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, они доставлены в больницу. Также, еще одну 32-летнюю пассажирку медики осмотрели, она в госпитализации не нуждалась.

После сообщения на место происшествия сразу выехало руководство полиции Буковины, сотрудники Управления главной инспекции ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативная группа отделения полиции №6 (города Новоселица) ЧРУП и работники Государственного Бюро расследований.

Досудебное расследование обстоятельств смертельного ДТП будет проводить Территориальное управление ГБР, расположено в Хмельницком.