У Львівській області перекривали дорогу до обласного центру від Стрия через дорожньо-транспортну пригоду. Рух на місці організовували правоохоронці, однак ситуація стабілізувалася.

Про це пише 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Де перекрили дорогу на Львівщині 11 жовтня?

На трасі Київ – Чоп у суботу, 11 жовтня, сталася серйозна аварія за участі кількох автомобілів. Машини стоять на 612 кілометрі дороги поблизу міста Стрий. Там повністю перекрили рух транспорту.

Патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни. У напрямку Чопу — додатковою смугою,

– повідомили в поліції.

О 13:47 смугу в напрямку Львова відкрили для руху.

Також відомо, що в ДТП попередньо постраждали люди. Більше подробиць правоохоронці не надали. На фото видно, що зіткнення автівок було лобовим.

Варто зазначити! Між Львовом та Стриєм трасою 72,8 кілометра. Шлях через Добряни складає 72,7 кілометра. Тобто кілометраж навіть з об'їздом ДТП фактично не змінюється.

Аварії у Львівській області: останні новини