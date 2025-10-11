Поблизу Стрия сталася моторошна ДТП: через зіткнення авто перекривали рух на Львів
- У Львівській області на трасі Київ – Чоп біля Стрия сталася серйозна аварія, що призвело до перекриття руху.
- Поліція організовувала об'їзд, однак зараз дорога відкрита.
У Львівській області перекривали дорогу до обласного центру від Стрия через дорожньо-транспортну пригоду. Рух на місці організовували правоохоронці, однак ситуація стабілізувалася.
Про це пише 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
Де перекрили дорогу на Львівщині 11 жовтня?
На трасі Київ – Чоп у суботу, 11 жовтня, сталася серйозна аварія за участі кількох автомобілів. Машини стоять на 612 кілометрі дороги поблизу міста Стрий. Там повністю перекрили рух транспорту.
Патрульні організували обʼїзд у напрямку Львова через село Добряни. У напрямку Чопу — додатковою смугою,
– повідомили в поліції.
О 13:47 смугу в напрямку Львова відкрили для руху.
Також відомо, що в ДТП попередньо постраждали люди. Більше подробиць правоохоронці не надали. На фото видно, що зіткнення автівок було лобовим.
Варто зазначити! Між Львовом та Стриєм трасою 72,8 кілометра. Шлях через Добряни складає 72,7 кілометра. Тобто кілометраж навіть з об'їздом ДТП фактично не змінюється.
Аварії у Львівській області: останні новини
27 липня в Новому Роздолі автомобіль, стоячи під нахилом, покотився назад і наїхав на водія, який стояв поруч. Чоловік загинув на місці.
13 серпня на дорозі Жидачів – Ходорів неподалік села Іванівці Стрийського району зіткнулися Mercedes-Benz, яким керував 17-річний мешканець Стрийського району, та Seat Altea XL, за кермом якого був 31-річний житель Стрийщини. Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів Mercedes: 15-річна дівчина та 20-річний чоловік. Троє інших пасажирів дістали поранення.
У селі Верхівці Самбірського району на 17-річну дівчину наїхав п'яний водій авто, який після скоєного втік з місця події. Поліція змогла затримати 24-річного чоловіка, триває слідство щодо ДТП.