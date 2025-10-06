Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також Які пільги доступні родинам зниклих безвісти військових

Що правоохоронці кажуть про зниклу безвісти родину?

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції виявили автомобіль ВАЗ, в якому перебували зниклі жінка та дитина без ознак життя. На жаль, вони були без ознак життя.

До пошукових заходів упродовж двох діб залучалися понад 100 поліцейських: кінологи зі службовими собаками, оперативні служби кримінальної поліції ГУНП області, особовий склад Полтавського райуправління та територіального підрозділу поліції,

– пояснили в поліції.

Там додали, що також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери. Із залученням водолазів тіла померлих дістали з води та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Пошуки зниклого чоловіка продовжуються.

Тривають слідчі дії. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Зниклі безвісти: що відомо про останні новини?