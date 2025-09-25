Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також Фізкультурник вдарив 13-річного учня: у мережі поширили кадри, зняті в ліцеї

Що відомо про зниклих дівчат?

Пшенична Анастасія Сергіївна, 2011 року народження, та Пшенична Крістіна Сергіївна, 2012 року народження зникли 24 вересня. Близько 16:00 дівчата пішли у невідомому напрямку і не повернулися. До пошуків дітей залучено поліцію.

Прикмети дітей: на вигляд 11 – 12 років, невисокого зросту, середньої статури, обидві мають довге каштанове волосся. Були одягнені у чорний та рожевий спортивні костюми. При собі мали рюкзак фіолетового кольору,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках дітей, до відділу поліції № 2 Полтавського райуправління за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79, 099-485-50-02 або 102.

Діти і неповнолітні: останні новини