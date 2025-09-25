Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
Дивіться також Фізкультурник вдарив 13-річного учня: у мережі поширили кадри, зняті в ліцеї
Що відомо про зниклих дівчат?
Пшенична Анастасія Сергіївна, 2011 року народження, та Пшенична Крістіна Сергіївна, 2012 року народження зникли 24 вересня. Близько 16:00 дівчата пішли у невідомому напрямку і не повернулися. До пошуків дітей залучено поліцію.
Прикмети дітей: на вигляд 11 – 12 років, невисокого зросту, середньої статури, обидві мають довге каштанове волосся. Були одягнені у чорний та рожевий спортивні костюми. При собі мали рюкзак фіолетового кольору,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках дітей, до відділу поліції № 2 Полтавського райуправління за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79, 099-485-50-02 або 102.
Діти і неповнолітні: останні новини
На Львівщині 18 вересня у свій день народження зник 16-річний Богдан Ганайлюк. Юнака знайшли у покинутій будівлі в іншому місті без свідомості. Лікарі повідомили, що він у важкому стані.
За день до цього у польському місті Освенцим зникла 16-річна українка Наталія Яськевич. Дівчина вийшла з дому і не повернулася.
У Києві 17-річна матір на кілька днів залишила 7-місячного сина самого у квартирі та поїхала в інше місто. Дитину вилучили із зачиненої квартири у вкрай тяжкому стані