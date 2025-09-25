Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что известно о пропавших девушках?
Пшеничная Анастасия Сергеевна, 2011 года рождения, и Пшеничная Кристина Сергеевна, 2012 года рождения исчезли 24 сентября. Около 16:00 девушки ушли в неизвестном направлении и не вернулись. К поискам детей привлечена полиция.
Приметы детей: на вид 11 – 12 лет, невысокого роста, среднего телосложения, обе имеют длинные каштановые волосы. Были одеты в черный и розовый спортивные костюмы. При себе имели рюкзак фиолетового цвета,
– рассказали в полиции.
Правоохранители просят сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках детей, в отдел полиции № 2 Полтавского райуправления по телефонам: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79, 099-485-50-02 или 102.
