Інцидент стався 19 вересня в одному з ліцеїв Могилів-Подільського району. Учасники конфлікту – 25-річний вчитель і 13-річний учень, передає 24 Канал із посиланням на "20 хвилин".
Що відомо про побиття учня в ліцеї?
У мережі поширили відео з уроку фізкультури. На оприлюднених кадрах видно, як учні грають у баскетбол. Раптово до одного з них підбігає вчитель і б'є палицею по спині.
23 вересня матір потерпілого звернулася до поліції і розповіла, що між її сином і вчителем стався конфлікт.
Пізніше стало відомо, що чоловіку оголосили про підозру за статтею про умисне нанесення ударів, що спричинили фізичний біль.
Фізкультурник б'є учня: дивіться відео
Що відомо про вбивство двох учнів у Шаргороді?
- 10 вересня на одній із вулиць Шаргорода були знайдені мертвими учні 10-ого та 11-ого класу місцевого ліцею.
- У їх вбивстві підозрюють 23-річного викладача англійської мови.
- Відомо, що у чоловіка був конфлікт з одним із учнів у минулій школі.
- У мережі багато людей заступаються за вчителя. Мовляв, підлітки ображали його самого та молодшого брата. Однак у поліції кажуть, що жодних заяв про знущання вони не отримували.