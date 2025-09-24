Інцидент стався 19 вересня в одному з ліцеїв Могилів-Подільського району. Учасники конфлікту – 25-річний вчитель і 13-річний учень, передає 24 Канал із посиланням на "20 хвилин".

Що відомо про побиття учня в ліцеї?

У мережі поширили відео з уроку фізкультури. На оприлюднених кадрах видно, як учні грають у баскетбол. Раптово до одного з них підбігає вчитель і б'є палицею по спині.

23 вересня матір потерпілого звернулася до поліції і розповіла, що між її сином і вчителем стався конфлікт.

Пізніше стало відомо, що чоловіку оголосили про підозру за статтею про умисне нанесення ударів, що спричинили фізичний біль.

Фізкультурник б'є учня: дивіться відео

