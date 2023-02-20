Страшная трагедия на Львовщине: водитель легковушки с ребенком попали под фуру
Источник:полиция Львовщины
Во Львовской области 19 февраля столкнулись грузовик и Renault Megan. В легковушке находились 33-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.
ДТП произошло в 18:45 и трассе Киев – Чоп. На месте работали все соответствующие службы.
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Renault Megan попал под фуру
В Буське Золочевского района 19 февраля столкнулись легковушка Renault Megan, которой управляла 33-летняя жительница города Винники, и грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 34-летний житель Мукачево.
В результате аварии пострадали водитель легковушки и ее 8-летняя пассажирка. Их увезли в больницу. По информации zaxid.net, во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии:
- женщину с множественными переломами доставили в больницу святого Луки,
- а ребенка – в больницу святого Николая. Предварительный диагноз девочки – закрытая черепно-мозговая травма и политравма.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Авто попало под грузовик / Фото полиции Львовщины
Кратко о последних авариях в Украине
- Во Львовской области недавно в аварии погиб восьмилетний мальчик – он попал под колеса машины скорой помощи. Ребенок выехал на дорогу на санках.
- Также жуткая авария случилась на трассе Киев – Чоп, на выезде из Львова. Посреди дороги трактор просто разорвало пополам.
- Кроме этого, в Жовкве легковушка Audi Q5 въехала в стену жилого дома. В результате ДТП 4 человека погибли на месте от полученных травм. Речь идет о водителе транспортного средства и 3 его пассажирах.