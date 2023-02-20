Страшна трагедія на Львівщині: водійка легковика з дитиною потрапили під фуру
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 19 лютого зіштовхнулися вантажівка та Renault Megan. У легковику перебували 33-річна жінка та її 8-річна донька.
ДТП сталася о 18:45 та трасі Київ – Чоп. На місці працювали всі відповідні служби, допомога яких потрібна за екстрених обставин та під час надзвичайних подій.
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Renault Megan потрапив під фуру
У Буську Золочівського району 19 лютого зіткнулись легковик Renault Megan, яким керувала 33-річна жителька міста Винники, та вантажний автомобіль Volvo, за кермом якого був 34-річний житель Мукачева.
Внаслідок аварії постраждали водійка легковика та її 8-річна пасажирка. Їх відвезли у лікарню. За інформацією zaxid.net, у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що постраждалих госпіталізували у важкому стані:
- жінку з множинними переломами доправили у лікарню святого Луки,
- а дитину – в лікарню святого Миколая. Попередній діагноз дівчинки – закрита черепно-мозкова травма та політравма.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події.
Авто потрапило під вантажівку / Фото поліції Львівщини
Коротко про останні аварії в Україні
- На Львівщині нещодавно в аварії загинув восьмирічний хлопчик – він потрапив під колеса машини швидкої допомоги. Дитина виїхала на дорогу на санчатах.
- Також моторошна аварія трапилася на трасі Київ – Чоп, на виїзді зі Львова. Посеред дороги трактор просто розірвало навпіл.
- Окрім цього, в Жовкві легковик Audi Q5 в'їхав у стіну житлового будинку. Внаслідок ДТП 4 людини загинули на місці від отриманих травм. Мовиться про водія транспортного засобу та 3 його пасажирів.