ДТП трапилася приблизно о 22:26 на автодорозі Н-18 в межах села Стара Брикуля Микулинецької територіальної громади.

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На Тернопільщині перекинувся автобус

О 22:26 на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про ДТП у Старій Брикулі. Там на узбіччя перекинувся автобус Neoplan, що здійснював нерегулярні перевезення з Буковеля Івано-Франківської області до Тернополя.

На момент аварії в салоні перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП:

3 особи загинули,

ще 3 – зазнали поранень.

Постраждалих доставили до Теребовлянської міської лікарні. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі.

Із залученням 3 одиниць допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство, автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину. Обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронці.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Тернопільщини

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