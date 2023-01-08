США передают Украине ракеты Zuni: главные характеристики

В рамках очередного пакета военной помощи США Украина получит ракеты Zuni. Рассказываем об особенностях и основных характеристиках этих снарядов, которые помогут нам в войне против России.

Новый самый большой пакет военной помощи суммарно составляет 3,75 миллиарда долларов. И в него будут входить сразу 4000 авиационных ракет Zuni.

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Zuni можно считать "таинственными" ракетами

Нам передадут 4000 таких ракет. Но пока неизвестно, как их будут адаптировать под работу с украинской авиацией. Ведь их носителями считаются самолеты А-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet и вертолет Bell AH-1W Super Cobra.

В Пентагоне тоже ничего четко не объясняют. Помощница министра обороны США Лора К. Купер лишь отметила, что доверяет инженерам двух стран.

Я думаю, что доверяю нашим инженерам, и точно доверяю украинским инженерам. Следовательно, они сделают это успешно. И, знаете, это то, что возможно,

– подчеркнула она.

Предоставить ракеты Zuni могла натолкнуть результативная работа с ракетами HARM. Их наши военные выпускают из самолетов МиГ-29.

Момент запуска ракет Zuni: смотрите видео

Технические характеристики ракет Zuni

Тип: "воздух – земля";

"воздух – земля"; Диаметр: 127 миллиметров;

127 миллиметров; Длина: 2790 миллиметров;

2790 миллиметров; Вес: 46,3 – 61,6 килограмма (зависит от типа двигателя и боевой части);

46,3 – 61,6 килограмма (зависит от типа двигателя и боевой части); Масса боевой части: 20,7 – 25,6 килограмма;

20,7 – 25,6 килограмма; Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая;

осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая; Максимальная скорость: 725 метров в секунду;

725 метров в секунду; Дальность стрельбы: 8 километров.

Если проще, то Zuni можно считать аналогом ракет типа С-13 или С-25. Но она превосходит их по дальности стрельбы. К примеру, та же С-13 может лететь на расстояние 2 – 5 километров.

Заметим, что Zuni разрабатывалась как модульная система. Она позволяла запускать разные типы как боеголовок, так и взрывателей. К примеру, тот же бесконтактный взрыватель. Интересно, что первоначально эта ракета была класса "воздух-воздух".

Ракета претерпела изменения

Сама ракета выпускается десятки лет. За это время ее успели модифицировать, изменить класс. Так, в 2006 году североамериканское подразделение MBDA запустило проект создания Laser-Guided Zuni Rocket. По собственной инициативе они попытались сделать что-то вроде Advanced Precision Kill Weapon System. Речь идет о системе лазерной наводки для неуправляемых ракет.

Усовершенствованная ракета получила новую секцию наведения и управления WGU-58/B. Ее при сборке закрепляли к передней части Zuni. Заметим, что в 2009 году такая ракета успешно прошла испытания как по неподвижным, так и по движущимся целям. Сам испытательный полет с боевой частью совершили в сентябре 2010 года.

Не о ракетах, но о не менее важном. Накануне стало известно, что Польша и Финляндия рассматривают возможность передачи Украине танков Leopard. Польша их готова отправить как только получит обещанные танки от Южной Кореи и США. А вот Финляндия – как только другие страны Европы активнее приобщатся к этому процессу.

Напомним, что накануне стало известно, что Франция передает Украине колесные танки AMX-10 RC, а также бронемашин АCMAT Bastion.