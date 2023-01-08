США передають Україні ракети Zuni: головні характеристики

У рамках чергового пакета військової допомоги від США Україна отримає ракети Zuni. Розповідаємо про особливості та основні характеристики цих снарядів, які допоможуть нам у війні проти Росії.

Новий найбільший пакет військової допомоги сумарно складає 3,75 мільярда доларів. І до нього входитимуть відразу 4000 авіаційних ракет Zuni.

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Zuni можна вважати "таємничими" ракетами

Нам передадуть 4000 таких ракет. Але наразі достеменно невідомо, як їх адаптовуватимуть під роботу з українською авіацією. Адже їхніми носіями вважаються літаки А-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet та гелікоптер Bell AH-1W Super Cobra.

У Пентагоні також нічого чітко не пояснюють. Помічниця міністра оборони США Лора К. Купер лиш зазначила, що довіряє інженерам двох країн.

Я думаю, що довіряю нашим інженерам, і я точно довіряю українським інженерам. Отже, вони зроблять це успішно. І, знаєте, це те, що можливо,

– наголосила вона.

Надати ракети Zuni могла наштовхнути результативна робота з ракетами HARM. Їх наші військові випускають з літаків МіГ-29.

Момент запуску ракет Zuni: дивіться відео

Технічні характеристики ракет Zuni

Тип: "повітря – земля";

"повітря – земля"; Діаметр: 127 міліметрів;

127 міліметрів; Довжина: 2790 міліметрів;

2790 міліметрів; Вага: 46,3 – 61,6 кілограма (залежить від типу двигуна та бойової частини);

46,3 – 61,6 кілограма (залежить від типу двигуна та бойової частини); Маса бойової частини: 20,7 – 25,6 кілограма;

20,7 – 25,6 кілограма; Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова;

осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова; Максимальна швидкість: 725 метрів на секунду;

725 метрів на секунду; Дальність стрільби: 8 кілометрів.

Якщо простіше, то Zuni можна вважати аналогом ракет типу С-13 або С-25. Але вона перевершує їх по дальності стрільби. Наприклад, та ж С-13 може летіти на відстань 2 – 5 кілометрів.

Зауважимо, що Zuni розробляли як модульну систему. Вона дозволяла запускати різні типи як боєголовок, так і підривачів. Наприклад, той же безконтактний підривач. Цікаво, що спочатку ця ракета була класу "повітря-повітря".

Ракета зазнала змін

Сама ракета випускається десятки років. За цей час її встигли модифікувати, змінити клас. Так, у 2006 році північноамериканський підрозділ MBDA запустив проєкт створення Laser-Guided Zuni Rocket. З власної ініціативи вони спробували зробити щось на зразок Advanced Precision Kill Weapon System. Мовиться про систему лазерного наведення для некерованих ракет.

Удосконалена ракета отримала нову секцію наведення та управління WGU-58/B. Її під час складання закріплювали до передньої частини Zuni. Зауважимо, що у 2009 році така ракета успішно пройшла випробування як по нерухомих, так і рухомих цілях. Сам випробувальний політ з бойовою частиною здійснили у вересні 2010 року.

Не про ракети, але про не менш важливе. Напередодні стало відомо, що Польща та Фінляндія розглядають можливість передачі Україні танків Leopard. Польща їх готова відправити щойно отримає обіцяні танки від Південної Кореї та США. А от Фінляндія – щойно інші країни Європи активніше залучаться до цього процесу.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Франція передає Україні колісні танки AMX-10 RC, а також бронемашини АCMAT Bastion.