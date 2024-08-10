В авиакатастрофе в Бразилии погибли все, кто был на борту: несколько человек не успели на самолет
Источник:CNN
В Бразилии вблизи Сан-Паулу в пятницу, 9 августа, упал самолет. Известно, что на борту погибли все пассажиры и экипаж – всего 61 человек.
Инцидент произошел около 13:30 в городе Винедо, что примерно в 80 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Нескольким людям повезло не сесть на этот рейс, летевший из города Каскавел в Гуарульюс, и спастись от смерти.
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Что известно о пассажирах самолета
Предварительно установлено, что на борту самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они имели при себе документы, выданные Бразилией.
Среди пассажиров были врачи, которые направлялись на семинар.
Это были люди, которые привыкли спасать жизни, а теперь потеряли свою в таких трагических обстоятельствах,
– сказала местная власть.
Несколько пассажиров не попали на самолет. Один из них рассказал, что по крайней мере 10 человек ждали не на том выходе и опоздали на рейс. Они умоляли работников аэропорта о помощи, но на самолет их таки не пустили.
У меня дрожат ноги. Только Бог знает, как я себя чувствую. Слава Богу, мы не сели в тот самолет,
– сказал один из мужчин после того, как узнал, что самолет разбился.
К слову, самолет упал вблизи жилых домов. В результате этого повреждено одно из помещений. Никто из жителей не пострадал.
"Он вращался, но не двигался вперед. Вскоре он упал с неба и взорвался. Я почти верю, что пилот пытался избежать соседнего района, который густонаселенный", – сказал один из очевидцев трагедии.
Что могло стать причиной падения самолета
Вращение самолета перед тем, как он столкнулся с землей, вызвало интерес среди авиационных экспертов, пишет Reuters. Они говорят, что на нем мог накопиться лед или произойти сбой двигателя.
"Сегодня была прогнозируемая гололедица (на высоте, на которой летел самолет), но в пределах допустимого. Но самолет чувствителен ко льду, это может быть отправной точкой", – сообщил представитель авиакомпании Voepass Марсель Моура.
Данные Flightradar показали значительные колебания скорости перед катастрофой. Предполагают, что перед потерей контроля над самолетом могло произойти какое-то "катастрофическое событие".
Впрочем, по предварительным сообщениям, самолет не связывался с диспетчерским движением, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации.
Следователи также отметили, что пока еще рано определять причину катастрофы.