В авиакатастрофе в Бразилии погибли все, кто был на борту: несколько человек не успели на самолет

В Бразилии вблизи Сан-Паулу в пятницу, 9 августа, упал самолет. Известно, что на борту погибли все пассажиры и экипаж – всего 61 человек.

Инцидент произошел около 13:30 в городе Винедо, что примерно в 80 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Нескольким людям повезло не сесть на этот рейс, летевший из города Каскавел в Гуарульюс, и спастись от смерти.

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Что известно о пассажирах самолета

Предварительно установлено, что на борту самолета находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они имели при себе документы, выданные Бразилией.

Среди пассажиров были врачи, которые направлялись на семинар.

Это были люди, которые привыкли спасать жизни, а теперь потеряли свою в таких трагических обстоятельствах,

– сказала местная власть.

Несколько пассажиров не попали на самолет. Один из них рассказал, что по крайней мере 10 человек ждали не на том выходе и опоздали на рейс. Они умоляли работников аэропорта о помощи, но на самолет их таки не пустили.

У меня дрожат ноги. Только Бог знает, как я себя чувствую. Слава Богу, мы не сели в тот самолет,

– сказал один из мужчин после того, как узнал, что самолет разбился.

К слову, самолет упал вблизи жилых домов. В результате этого повреждено одно из помещений. Никто из жителей не пострадал.

"Он вращался, но не двигался вперед. Вскоре он упал с неба и взорвался. Я почти верю, что пилот пытался избежать соседнего района, который густонаселенный", – сказал один из очевидцев трагедии.

Что могло стать причиной падения самолета

Вращение самолета перед тем, как он столкнулся с землей, вызвало интерес среди авиационных экспертов, пишет Reuters. Они говорят, что на нем мог накопиться лед или произойти сбой двигателя.

"Сегодня была прогнозируемая гололедица (на высоте, на которой летел самолет), но в пределах допустимого. Но самолет чувствителен ко льду, это может быть отправной точкой", – сообщил представитель авиакомпании Voepass Марсель Моура.

Данные Flightradar показали значительные колебания скорости перед катастрофой. Предполагают, что перед потерей контроля над самолетом могло произойти какое-то "катастрофическое событие".

Впрочем, по предварительным сообщениям, самолет не связывался с диспетчерским движением, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации.

Следователи также отметили, что пока еще рано определять причину катастрофы.