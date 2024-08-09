По некоторым данным в нем могло находиться 68 пассажиров. Трагедия произошла утром 9 августа.

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Самолет упал недалеко от жилых домов

Известно, что разбился двухмоторный пассажирский самолет. Он летел из города Каскавел в Гуарульюс. Вдруг он начал падать и на большой скорости врезался в землю.

По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, которая владеет судном, это был турбовинтовой пассажирский самолет модели ATR-72. Эта модель вмещает 68 пассажиров.

Полиция получила сообщение о трагедии в 13:28 по местному времени. Упал самолет неподалеку от жилых домов. На месте происшествия работает пожарная служба, гражданская оборона и военная полиция. Больницы уже готовы принимать возможных раненых.

Пока нет никакой информации об обстоятельствах авиакатастрофы.

В Бразилии упал пассажирский самолет / Фото Arquivo pessoal