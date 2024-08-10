В авіакатастрофі в Бразилії загинули всі, хто був на борту: декілька осіб не встигли на літак

У Бразилії поблизу Сан-Паулу в п'ятницю, 9 серпня, впав літак. Відомо, що на борту загинули всі пасажири та екіпаж – загалом 61 людина.

Інцидент стався близько 13:30 у місті Вінедо, що приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. Декільком людям пощастило не сісти на цей рейс, що летів з міста Каскавел до Гуарульюса, та врятуватися від смерті.

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Що відомо про пасажирів літака

Попередньо встановлено, що на борту літака перебували 57 пасажирів і 4 члени екіпажу. Усі вони мали при собі документи, видані Бразилією.

Серед пасажирів були лікарі, які прямували на семінар.

Це були люди, які звикли рятувати життя, а тепер втратили своє в таких трагічних обставинах,

– сказала місцева влада.

Декілька пасажирів не потрапили на літак. Один із них розповів, що принаймні 10 людей чекали не на тому виході та спізнилися на рейс. Вони благали працівників аеропорту про допомогу, але на літак їх таки не пустили.

У мене тремтять ноги. Тільки Бог знає, як я себе почуваю. Слава Богу, ми не сіли в той літак,

– сказав один із чоловіків після того, як дізнався, що літак розбився.

До слова, літак впав поблизу житлових будинків. Унаслідок цього пошкоджене одне із помешкань. Ніхто з мешканців не постраждав.

"Він обертався, але не рухався вперед. Невдовзі він упав з неба і вибухнув. Я майже вірю, що пілот намагався уникнути сусіднього району, який густонаселений", – сказав один з очевидців трагедії.

Що могло стати причиною падіння літака

Обертання літака перед тим, як він зіткнувся з землею, викликало зацікавлення серед авіаційних експертів, пише Reuters. Вони кажуть, що на ньому міг накопичитися лід або статися збій двигуна.

"Сьогодні була прогнозована ожеледиця (на висоті, на якій летів літак), але в межах допустимого. Але літак чутливий до льоду, це може бути відправною точкою", – повідомив представник авіакомпанії Voepass Марсель Моура.

Дані Flightradar показали значні коливання швидкості перед катастрофою. Припускають, що перед втратою контролю над літаком могла відбутися якась "катастрофічна подія".

Втім, за попередніми повідомленнями, літак не зв'язувався з диспетчерським рухом, щоб повідомити про надзвичайну ситуацію.

Слідчі також наголосили, що наразі ще рано визначати причину катастрофи.