Літак мав доставити ексочільника США до міста Бозман. Втім, через технічні несправності цього не сталося.

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Трамп пересів до іншого літака

Судно перенаправили до міста Біллінгс, що на 228 кілометрів на схід від пункту призначення. Про це розповіла адміністративна помічниця в міжнародному аеропорту Логан у Біллінгсі Дженні Мокел.

За її словами, посадка судна Трампа пройшла успішно. Американський політик продовжив шлях до Бозмана на приватному літаку.

Кампанія Трампа опублікувала відео після приземлення, де він висловлює радість від перебування в Монтані, не згадавши про ситуацію з посадкою.

Зазначимо, що мітинг кандидат у президенти планує провести Державному університеті Монтани. Очікується, що у ньому візьмуть участь тисячі прихильників Республіканської партії.

До слова, у Бразилії 9 серпня розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 62 людей.