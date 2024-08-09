Раніше в Офісі президента вже розповідали, що під час спілкування український лідер закликав Трампа не вірити країнам, які виправдовують Путіна. Натомість, американець попросив колегу не сприймати за правду фейкові новини, буцімто про те, що його перемога вигідна Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив запевняння Трампа у тому, що той не збирається поступатися очільнику Кремля.

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Жоден президент США не вчинить інакше

За словами Єрмака, Трамп чітко розуміє, що це за війна. Тому посадовець упевнений, що США надалі підтримуватимуть Україну. Також голова ОП наголосив, що останніми днями риторика Джея Ді Венса, відомого своїми антиукраїнськими висловлюваннями кандидата у віцепрезиденти від республіканців, почала зазнавати змін.

На думку Єрмака, настання повного взаєморозуміння вимагає потужної роботи.

Я, чесно кажучи, не вірю, що може бути коли-небудь в історії США президент, який не розумів би, що таке Росія, і який би на ідеологічному рівні не був би налаштований щодо підтримки України,

– заявив посадовець.

Також він звернув увагу на те, як змінилося ставлення і відносини між США та Україною, особливо за останні 2 роки. Каже, це історична зміна.

Сьогодні ми справді є партнерами. У нас потужні, відкриті союзницькі відносини. Я не вірю, що будь-який президент США буде по-іншому налаштований,

– зазначив Єрмак.

Окремо очільник Офісу президента наголосив, що вибори президента США – це питання американського народу. Києву важливо домогтися, аби обидва штаби, обидва кандидати, люди навколо чітко розуміли, що відбувається в Україні, розуміли, на якій стадії війна, усвідомлювали нашу стратегію.

"Дуже важливо, щоб в обох кандидатів був план української перемоги", – додав він.