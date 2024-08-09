Камала Гарріс лише нещодавно стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії на виборах та уже розпочала дуже активну кампанію. Член Республіканської партії Борис Пінкус у розмові з 24 Каналом розповів, чи вдасться Трампу обіграти Гарріс.

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У кого більше шансів перемогти на виборах у США

Вже 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбудуться 60-ті вибори президента. За перемогу змагатимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.

Відповідаючи на головне питання, хто ж переможе 5 листопада, то я вважаю, що на сьогодні шанси 50/50. Але мине час, все може змінитися на користь Гарріс з багатьох причин. Вона набирає обертів, набирає швидкість,

– наголосив Борис Пінкус.

Результати нещодавнього опитування, яке провели агентство Bloomberg і компанія Morning Consult, свідчать про те, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Трампа у чотирьох із семи ключових штатах. Мовиться про Аризону, Неваду, Вісконсин та Аризону.

"За останніми опитуваннями, Трамп не виграє. Його перевага у тому чи іншому штаті – в межах арифметичної погрішності. Трамп не впевнений, що він переможе. Для нього кожен голос на вагу золота. Сьогодні Трампа підтримують трохи більш як 60 мільйонів, це мало", – наголосив Пінкус.

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Демократи у більшості

Цікаво відзначити, що нещодавно з'явилась інформація про те, що Гарріс розпочала кампанію для залучення виборців-республіканців, яких "відлякує" Трамп.

Більшість демократів прийде на дільниці і голосуватиме лише за Гарріс, лише за неї. Вони настільки фанатично віддані партійним цінностям, що ніколи не зрадять свою партію. Республіканці у своїй більшості також голосуватимуть за Трампа, але цього вже не буде достатньо. Демократів більше,

– пояснив політик.

Допомогти Трампу може хіба залучення голосів незалежних. Саме незалежні вирішують долю будь-якого кандидата у президенти.