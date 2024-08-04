Адже Ніккі Гейлі на первинних виборах від Республіканської партії була єдиною суперницею Трампа. На початку березня 2024 року вона офіційно оголосила про вихід з президентської гонки.

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У чому полягає кампанія Гарріс

Програма буде "кампанією в кампанії" з використанням відомих республіканців для активації їхніх мереж, з особливим акцентом на виборцях, які підтримали колишнього посла США в ООН Ніккі Гейлі,

– розповіли в команді Гарріс.

За даними видання, програма офіційної кандидатки на пост президента США від Демократичної партії розпочнеться з подій цього тижня в Арізоні, Північній Кароліні та Пенсільванії.

Журналісти пояснили, що республіканці, які підтримують Гарріс, також будуть на мітингах, де буде Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти.

Видання пояснило, що кампанія зосереджуватиме зусилля на контактах між республіканцями. Адже найкращий спосіб переконати республіканця проголосувати за Гарріс – це почути безпосередньо іншого республіканця, який зробив аналогічний вибір.