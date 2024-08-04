Ведь Никки Хейли на первичных выборах от Республиканской партии была единственной соперницей Трампа. В начале марта 2024 года она официально объявила о выходе из президентской гонки.

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В чем заключается кампания Харрис

Программа будет "кампанией в кампании" с использованием известных республиканцев для активации их сетей, с особым акцентом на избирателях, которые поддержали бывшего посла США в ООН Никки Хейли,

– рассказали в команде Харрис.

По данным издания, программа официального кандидата на пост президента США от Демократической партии начнется с событий на этой неделе в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании.

Журналисты объяснили, что республиканцы, которые поддерживают Харрис, также будут на митингах, где будет Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты.

Издание объяснило, что кампания будет сосредотачивать усилия на контактах между республиканцами. Ведь лучший способ убедить республиканца проголосовать за Харрис – это услышать непосредственно другого республиканца, который сделал аналогичный выбор.