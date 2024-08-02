Представители демократов объявили в пятницу, что вице-президент Харрис выполнила обязательное условие, которое сделало ее кандидатом в президенты от партии.

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Гаррис будет официально представлять Демократическую партию

Гаррис набрала достаточное количество голосов делегатов от Демократической партии, чтобы выиграть выдвижение от партии на пост президента. Об этом сообщил глава Национального съезда Демократической партии Хайме Гаррисон.

Камала Гаррис станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, возглавившей избирательную партию.

Следует отметить, что официально кандидатом в президенты Харрис станет в понедельник после того, как завершится период виртуального голосования.

Напомним, что 1 августа в Демократической партии началось виртуальное голосование за кандидатов в президенты. Харрис – единственный кандидат, прошедший квалификацию для участия в виртуальном голосовании. 3923 делегата подали петицию с просьбой включить ее в бюллетень для голосования за номинацию. Ни один другой кандидат не преодолел порог в 300 подписей делегатов.

Известно, что политкине нужно было получить 1976 голосов. Пока такое количество голосов у Харрис уже есть.