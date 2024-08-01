Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что с началом полномасштабного вторжения все отношения, которые имела Украина, были переформатированы и "обнулены" на конструктивном уровне. Поэтому Зеленский с Харрис за этот период встречался более шести раз.

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Какова позиция Харрис по Украине

Михаил Подоляк отметил, что действующий вице-президент США Камала Харрис занимает абсолютно проукраинскую, максимально позитивно-радикальную позицию относительно войны, которую ведет Россия, и помощи, которая нужна Украине. Кандидат в президенты имеет конструктивную позицию.

"После полномасштабного вторжения многое фундаментально изменилось. Во-первых, выросла субъектность Украины. Во-вторых, представители политических элит Запада, в частности США, переосмыслили, что такое современная Россия, что в целом происходит в Восточной Европе и к каким рискам приведет война, если ее неправильно финализировать. Поэтому я наоборот ожидаю максимально лояльного отношения от вероятного кандидата Демократической партии", – добавил он.

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Что понимает Харрис относительно российско-украинской войны

По мнению Подоляка, практически все пассионарные представители американской политической элиты, независимо от лагеря, в частности Харрис, четко понимают 3 вещи относительно российско-украинской войны.

Во-первых, Россия не является адекватной страной. Однако, это не говорит о том, что американцы готовы принять максимально жесткие и радикальные решения здесь и сейчас. За последние 30 лет, после распада СССР, мир несколько иначе был сконструирован. Все считали, что не будет глобальных угроз похожих на те, которые когда-то генерировал Советский Союз. Не прогнозировались войны такого масштаба как в Украине, тем более на Европейском континенте.

Поэтому элиты были сконцентрированы на сотрудничестве и бизнесе, в частности коррумпированном, поскольку только поэтому Россия и работает. Все ожидали, что войны могут быть только небольшого экспедиционного характера. Никто не ожидал, что Москва вернет мир в середину ХХ века. Поэтому понимают, что Россия не сопоставима со временем, в котором сегодня находимся. Страна-агрессор всегда будет тратить средства на создание угроз для глобального политического пространства, а не для реализации каких-то технологических вызовов.

Во-вторых, с российской политической элитой невозможно договориться, ведь они не считают нужным придерживаться юридических или фактических договоренностей. Можно сделать вид, что были проведены какие-то переговоры, появились вроде бы договоренности, но Россия их гарантированно нарушит. Потом еще и попытается доказать, что это другие должны платить, за то, что она чего-то не придерживается и нарушает.

В-третьих, это очевидная поддержка Украины с учетом того, насколько выросла ее субъектность. Эту субъектность доказала сама же Украина на поле боя. Так, чего сегодня ожидать? Не хочу обижать другие страны, но сегодня Украина едва ли не единственная страна, которая умеет защищать и территорию, и свои правила жизни, и свои ценности в такой масштабной войне. Это подсознательно все воспринимают как проявление огромного потенциала украинской нации,

– констатировал советник председателя ОПУ.