Представники демократів оголосили в п’ятницю, що віце-президентка Гарріс виконала обов'язкову умову, яка зробила її кандидатом у президенти від партії.

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Гарріс офіційно представлятиме Демократичну партію

Гарріс набрала достатньо голосів делегатів від Демократичної партії, щоб виграти висунення від партії на пост президента. Про це повідомив голова Національного з'їзду Демократичної партії Хайме Гаррісон.

Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою та першою американкою азіатського походження, яка очолить виборчу партію.

Слід зауважити, що офіційно кандидатом у президенти Харріс стане у понеділок, після того, як завершиться період віртуального голосування.

Нагадаємо, що 1 серпня у Демократичній партії почалося віртуальне голосування за кандидатів у президенти. Гарріс – єдина кандидатка, яка пройшла кваліфікацію для участі у віртуальному голосуванні. 3 923 делегати подали петицію з проханням включити її в бюлетень для голосування за номінацію. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.

Відомо, що політикині треба було отримати 1 976 голосів. Наразі таку кількість голосів Гарріс вже має.