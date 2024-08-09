Увечері 9 серпня низка видань повідомила про авіакатастрофу у Бразилії неподалік Сан-Паулу. Зазначається, що розбився пасажирський турбогвинтовий літак ATR-72. Мережу заполонили кадри, як повітряне судно на великій швидкості врізається у землю.

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Пірнув у землю

Видання G1 стверджує, що на борту перебувало 58 пасажирів та 4 члени екіпажу. Проте поки інформації про постраждалих немає.

Натомість є кадри, на яких зафіксоване падіння літака із різних ракурсів. Він крутиться у небі, а потім різко пікирує донизу. Чути звук вибуху та видно велетенський стовп чорного диму.

Літак падає і розбивається: дивіться відео

Пожежа на місці падіння літака: дивіться відео

Момент падіння судна у Бразилії: дивіться відео

До слова, у польському місті Ґдиня розбився військовий літак M-346 Bielik, який готувався до авіашоу.