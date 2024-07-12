Інцидент трапився 12 липня. Речник Генерального командування Збройних сил Польщі Марек Павляк запевнив, що за штурвалом був дуже досвідчений пілот.
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Видання написало, що літак належав 4 навчальному авіаційному крилу.
Літак виконував різні види акробатики на малій висоті. Раптом він почав пікірування. Пілот не встиг уникнути зіткнення з землею. Він розбився на асфальті,
– написали журналісти.
За даними видання:
- на борту перебувала одна людина – досвідчений пілот;
- уламки літака вже загасили.
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У Польщі розбився літак / скриншоти з відео та фото RMF24
Він літав на літаку вгору-вниз, робив круги диму, літав вертикально вниз. У нас є квартира біля аеропорту. Я вийшов з дому, ми з дівчиною дивимося, і я кажу: "Він розіб'ється". І раптом чуємо "бум" і бачимо клуби диму,
– розповів слухач видання.
Журналісти пояснили, що на кадрах, які їм надіслали – видно, як літак падає, а потім в небо підіймається чорний дим.
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Обставини трагедії після рятувальної операції з'ясовуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій.
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Полковник запасу, пілот і інструктор F-16 Крістіан Зеньч розповів виданню, що конструкція літака пристосована для виконання польотів з великими перевантаженнями.
"Пілот, який сідає на цей літак, має досвід. Це не новачок. За його плечима кілька сотень годин, принаймні на інших типах літаків", – запевнив Зеньч.
Авіаційний експерт Гжегож Брихчинський пояснив, що він бачить два елементи, які могли сприяти катастрофі. За його словами, погода була ідеальною. Тож ймовірною причиною трагедії є проблема з боку пілота (наприклад, здоров'я) або машини. За його словами, більше інформації нададуть експерти, дослідивши чорну скриньку літака.