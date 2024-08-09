Аварія сталася на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин неподалік села Маюничі Вараського району, учора 8 серпня.

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Попередньо повідомлялось, що зіткнулися автомобілі "Volkswagen" та "Mitsubishi Pagero sport".

Вік дорослих, які зазнали ушкоджень унаслідок аварії, – від 18 до 60 років; вік дітей – від 1 до 15 років. Потерпілих відразу було доставлено до лікарні.

Водій заснув за кермом

Станом на сьогодні, 9 серпня, поліцейські встановили, що водій автомобіля "Volkswagen Touran" – 47-річний житель Київської області, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із позашляховиком "Mitsubishi Pajero Sport" під керуванням 51-річного мешканця села Полиці.

"Як пояснив кермувальник поліцейським, він заснув за кермом", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що у мінівені перебувала сім'я із Київщини: подружжя та 5 дітей. У позашляховику їхали четверо мешканців села Полиці.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Стаття передбачає штраф від 51 до 85 тисяч гривень, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, з позбавленням права керувати автомобілем до 3 років.