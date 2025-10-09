Путин признал, что самолет Азербайджана сбила российская ПВО, однако снова обвинил Украину
- Владимир Путин признал, что российская ПВО причастна к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, однако обвинил в этом Украину.
- Путин утверждает, что ракеты ПВО не поразили самолет непосредственно, а взорвались рядом, и причиной аварии являются обломки боеприпаса.
Владимир Путин признал, что российская ПВО причастна к авиакатастрофе вблизи Актау, которая произошла в конце 2024 года. В то же время кремлевский диктатор цинично переложил вину на Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
В чем Путин на этот раз обвиняет Украину?
В четверг, 9 октября, Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили авиакатастрофу пассажирского авиалайнера Azerbaijan Airlines, в результате которой погибли 38 человек.
Путин признал, что российская ПВО причастна к трагедии. В то же время глава Кремля традиционно обвинил Украину.
Причины авиакатастрофы самолета AZAL связаны, в частности, с тем, что в небе находился украинский беспилотник,
– сказал он.
По словам Путина, две ракеты, выпущенные системой ПВО России, "не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах". Он добавил, что самолет, вероятно, поразили обломки боеприпаса.
Путин утверждает, что экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили лететь в аэропорт базирования. Российский диктатор также подчеркнул, что причины аварии стали понятными "после тщательного анализа того, что произошло".
Авиакатастрофа в Казахстане: что известно?
Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года направлялся из Баку в Грозный. Однако в районе города Актау в Казахстане он упал – в результате авиакатастрофы погибли 38 человек на борту.
Через несколько дней после авикатастрофы глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории России.
Москва сначала отрицала причастность и называла причиной аварии "столкновение с птицами". Однако под давлением доказательств Владимир Путин извинился, назвав инцидент "трагическим случаем" во время отражения украинских дронов.