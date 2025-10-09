Путін визнав, що літак Азербайджану збила російська ППО, однак знову звинуватив Україну
- Володимир Путін визнав, що російська ППО причетна до авіакатастрофи літака Azerbaijan Airlines, проте звинуватив у цьому Україну.
- Путін стверджує, що ракети ППО не вразили літак безпосередньо, а вибухнули поруч, і причиною аварії є уламки боєприпасу.
Володимир Путін визнав, що російська ППО причетна до авіакатастрофи поблизу Актау, яка сталася наприкінці 2024 року. Водночас кремлівський диктатор цинічно переклав провину на Україну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.
У чому Путін цього разу звинувачує Україну?
У четвер, 9 жовтня, Володимир Путін зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Політики обговорили авіакатастрофу пасажирського авіалайнера Azerbaijan Airlines, унаслідок якої загинули 38 людей.
Путін визнав, що російська ППО причетна до трагедії. Водночас очільник Кремля традиційно звинуватив Україну.
Причини авіакатастрофи літака AZAL пов'язані, зокрема, з тим, що в небі знаходився український безпілотник,
– сказав він.
За словами Путіна, дві ракети, випущені системою ППО Росії, "не уразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів". Він додав, що літак, ймовірно, уразили уламки боєприпасу.
Путін стверджує, що екіпажу літака AZAL було запропоновано здійснити посадку в Махачкалі, але вони вирішили летіти в аеропорт базування. Російський диктатор також наголосив, що причини аварії стали зрозумілими "після ретельного аналізу того, що сталося".
Авіакатастрофа в Казахстані: що відомо?
Літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня 2024 року прямував з Баку до Грозного. Проте в районі міста Актау у Казахстані він впав – унаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей на борту.
Через декілька днів після авікатастрофи глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines зазнав аварії, оскільки був збитий російською ЗРК Панцир-С1, розташованою на території Росії.
Москва спочатку заперечувала причетність та називала причиною аварії "зіткнення з птахами". Однак під тиском доказів Володимир Путін попросив вибачення, назвавши інцидент "трагічним випадком" під час відбиття українських дронів.