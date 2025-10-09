Володимир Путін визнав, що російська ППО причетна до авіакатастрофи поблизу Актау, яка сталася наприкінці 2024 року. Водночас кремлівський диктатор цинічно переклав провину на Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

У чому Путін цього разу звинувачує Україну?

У четвер, 9 жовтня, Володимир Путін зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Політики обговорили авіакатастрофу пасажирського авіалайнера Azerbaijan Airlines, унаслідок якої загинули 38 людей.

Путін визнав, що російська ППО причетна до трагедії. Водночас очільник Кремля традиційно звинуватив Україну.

Причини авіакатастрофи літака AZAL пов'язані, зокрема, з тим, що в небі знаходився український безпілотник,

– сказав він.

За словами Путіна, дві ракети, випущені системою ППО Росії, "не уразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів". Він додав, що літак, ймовірно, уразили уламки боєприпасу.

Путін стверджує, що екіпажу літака AZAL було запропоновано здійснити посадку в Махачкалі, але вони вирішили летіти в аеропорт базування. Російський диктатор також наголосив, що причини аварії стали зрозумілими "після ретельного аналізу того, що сталося".

Авіакатастрофа в Казахстані: що відомо?