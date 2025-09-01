Напередодні 42-ї сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації Москва прагне повернутися до Ради організації, всіляко маніпулюючи офіційними звітами. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на розслідування Dallas.

Як Росія приховує правду в офіційних звітах?

Російський Міжнародний авіаційний комітет (МАК), створений після розпаду СРСР, базується у Москві й нині діє як політичний інструмент Кремля.

Зверніть увагу! Організація свідомо прибирає з офіційної статистики жертви катастрофи азербайджанського літака Embraer E190.

Такі висновки експерти Dallas зробили після порівняльного аналізу попереднього звіту Міністерства транспорту Казахстану та щорічного звіту МАК.

У щорічному звіті за 2024 рік (стор. 8) катастрофа згадана, але її жертви "не враховані в статистиці" через "незаконне втручання". Аналогічно ігнорували 298 жертв MH17 у 2014 році.



Докази маніпуляцій у звітах / Матеріал Dallas

Суттєві спотворення в деталях:

Втрата навігації: Казахстанський звіт вказує, що GPS вийшов з ладу через 14 хвилин після входу в повітряний простір Росії (о 04:26 UTC), коли літак готувався до посадки в Грозному. Російський звіт розмиває час, створюючи враження, ніби проблема виникла одразу, аби зняти відповідальність з диспетчерів.

Момент ураження: в оригіналі – "звуковий удар" від ракети (о 05:13:31 та 05:13:56 UTC). МАК замінює на "звуковий ефект", применшуючи вибух до "несуттєвого" явища.

Характер пошкоджень: казахстанці описують "правильну прямокутну форму" отворів, характерну для шрапнелі ракет ППО. Росіяни опускають це речення, аби лишити простір для альтернативних версій (птахи, дрони тощо).

Режим закритого неба: звіт Казахстану згадує план "Килим" (заборона польотів радіусом 50 кілометрів під час дронової атаки), введений о 05:21:42 UTC – після влучань ракет. МАК ігнорує цю деталь, приховуючи відсутність координації між військовими та цивільними службами.

Загальна статистика МАК за 2024 рік: 46 авіаінцидентів (40 у Росії) та 65 жертв, без урахування азербайджанського випадку. Це вибірковий облік, подібний до практик авторитарних режимів.

Загальна статистика авіаінцидентів за 2024 рік / Матеріал Dallas

Зверніть увагу! Аналітики Dallas вважають, що Росія системно маніпулює термінами та фактами у звітах щодо авіаційних катастроф, свідомо применшуючи відповідальність за інциденти.

Заміна слів на евфемізми це один зі складників"новомови", який спотворює реальність і залишає простір для майбутніх виправдань. До того ж, навмисне замовчування ключових деталей дозволяє Росії згодом заперечувати причетність до злочинів.

На тлі цього Кремль прагне повернутися до Ради ІКАО, хоча країна була офіційно виключена у 2022 році через системні порушення міжнародного авіаційного права.

Що відомо про трагедію рейсу AZAL 8243?