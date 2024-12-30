Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Надзвичайного і Повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Юрія Гусєва. Олександр Кальянінов пожертвував собою, щоб врятувати пасажирів авіарейсу AZAL, який розбився у Казахстані.

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Пілот із України врятував десятки життів

Президент Азербайджану Ільхам Алієв присвоїв звання Національного героя Азербайджану членам екіпажу рейсу AZAL – Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи 25 грудня на території Казахстану.

Серед героїв був і пілот Олександр Кальянінов, випускник Української державної льотної академії в Кропивницькому.

Олександр Кальянінов віддав своє життя, рятуючи пасажирів літака, який зазнав пошкоджень над Грозним та впав поблизу Актау в Казахстані. Завдяки його героїчним діям вдалося врятувати 29 із 67 осіб, які перебували на борту.

Україна вшановує пам’ять героя

На честь Кальянінова керівництво Української державної льотної академії вирішили назвати одну з аудиторій Льотної академії його іменем.

Азербайджанська діаспора в Україні допоможе з облаштуванням цієї аудиторії, яка стане символом героїзму й міжнародної солідарності.

Стипендія імені Олександра Кальянінова

Об’єднана діаспора азербайджанців, разом із Льотною академією та Посольством України, розглядає можливість започаткування стипендії імені Олександра Кальянінова.

Вона буде доступна для майбутніх пілотів із Азербайджану, які навчатимуться в академії в Кропивницькому.