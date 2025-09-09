Днем 9 сентября российские военные нанесли циничный авиаудар по Яровой в Донецкой области. В результате этого есть жертвы и пострадавшие.

Где расположен поселок и как далеко от линии фронта – сообщает 24 Канал.

Где расположена Яровая?

Поселок Яровая относится к Лиманской городской громаде Краматорского района Донецкой области и расположен над рекой Северский Донец. Стоит заметить, что в 2022 году его оккупировали российские захватчики. Однако в сентябре того же года украинские защитники освободили Яровую.

Расположение Яровой: смотрите на карте

До фронта от поселка около 9,5 километров. В связи с этим Яровая ежедневно страдает от обстрелов, а местное население становится мишенью для российских ударов. Сейчас оккупанты могут атаковать поселок не только авиабомбами, но и системами залпового огня "Смерч" и "Град", артиллерийскими снарядами и ракетами.

Расстояние от Яровой до линии фронта: смотрите на карте

Россияне ударили по Яровой: коротко о главном