Авиаудар по Яровой в Донецкой области: показываем, где расположен поселок на карте
- 9 сентября российские военные нанесли авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области, что привело к жертвам и пострадавшим.
- Яровая расположена в Лиманской городской общине, примерно в 9,5 километрах от линии фронта, и регулярно подвергается обстрелам.
- Поселок был оккупирован россиянами в 2022 году, но освобожден украинскими силами в сентябре того же года.
Днем 9 сентября российские военные нанесли циничный авиаудар по Яровой в Донецкой области. В результате этого есть жертвы и пострадавшие.
Где расположен поселок и как далеко от линии фронта – сообщает 24 Канал.
Где расположена Яровая?
Поселок Яровая относится к Лиманской городской громаде Краматорского района Донецкой области и расположен над рекой Северский Донец. Стоит заметить, что в 2022 году его оккупировали российские захватчики. Однако в сентябре того же года украинские защитники освободили Яровую.
Расположение Яровой: смотрите на карте
До фронта от поселка около 9,5 километров. В связи с этим Яровая ежедневно страдает от обстрелов, а местное население становится мишенью для российских ударов. Сейчас оккупанты могут атаковать поселок не только авиабомбами, но и системами залпового огня "Смерч" и "Град", артиллерийскими снарядами и ракетами.
Расстояние от Яровой до линии фронта: смотрите на карте
Россияне ударили по Яровой: коротко о главном
- 9 сентября оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. На одной из улиц находились люди, которые оказались в центре атаки. В тот момент там выдавались пенсии.
- В результате циничного удара погибло 23 человека. Также известно о 18 раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Отмечается, что большинство погибших – люди пенсионного возраста.
- Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на удар и ввести новые санкции против России.