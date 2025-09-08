Несколько часов подряд в Сумской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников, передает 24 Канал.
Смотрите также Враг атаковал Киевскую область со всех сторон: карта движения БпЛА ночью 8 сентября
Что известно о взрывах в Сумской области?
В 11:26 в Шостке раздался взрыв. Перед этим мониторы сообщали о движении неизвестного дрона в направлении города.
Утром Шосткинский район уже оказывался под вражеским ударом. В результате атаки часть жителей осталась без электроснабжения.
В общей сложности с начала 7 сентября до утра 8 сентября противник 135 раз обстрелял 51 населенный пункт в 19 территориальных общинах области.
Какие последствия ночного удара по Украине 8 сентября?
- В ночь на 8 сентября оккупанты запустили 142 дрона. Известно о попадании 26 ударных БПЛА на 7 локациях.
- В Киевской области россияне атаковали объект тепловой генерации, в результате чего произошли перебои со светом, в том числе в Обуховском районе. В 8 населенных пунктах района 8 и 9 сентября не будет газоснабжения.
- В Николаеве повреждено производственное предприятие.