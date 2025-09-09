Вдень 9 вересня російські військові завдали цинічного авіаудару по Яровій у Донецькій області. Внаслідок цього є жертви та постраждалі.

Де розташоване селище та як далеко від лінії фронту – повідомляє 24 Канал.

Де розташована Ярова?

Селище Ярова належить до Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області та розташоване над річкою Сіверський Донець. Варто зауважити, що у 2022 році його окупували російські загарбники. Однак у вересні того ж року українські захисники звільнили Ярову.

До фронту від селища близько 9,5 кілометра. У зв'язку з цим Ярова щоденно потерпає від обстрілів, а місцеве населення стає мішенню для російських ударів. Наразі окупанти можуть атакувати селище не лише авіабомбами, а й системами залпового вогню "Смерч" та "Град", артилерійськими снарядами й ракетами.

