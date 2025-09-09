Де розташоване селище та як далеко від лінії фронту – повідомляє 24 Канал.
Де розташована Ярова?
Селище Ярова належить до Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області та розташоване над річкою Сіверський Донець. Варто зауважити, що у 2022 році його окупували російські загарбники. Однак у вересні того ж року українські захисники звільнили Ярову.
Розташування Ярової: дивіться на карті
До фронту від селища близько 9,5 кілометра. У зв'язку з цим Ярова щоденно потерпає від обстрілів, а місцеве населення стає мішенню для російських ударів. Наразі окупанти можуть атакувати селище не лише авіабомбами, а й системами залпового вогню "Смерч" та "Град", артилерійськими снарядами й ракетами.
Відстань від Ярової до лінії фронту: дивіться на карті
Росіяни вдарили по Яровій: коротко про головне
- 9 вересня окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова у Донецькій області. На одній з вулиць перебували люди, які опинилися в центрі атаки. У той момент там видавались пенсії.
- Внаслідок цинічного удару загинуло 23 особи. Також відомо по 18 поранених, троє із них у важкому стані. Зазначається, що більшість загиблих – люди пенсійного віку.
- Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту належно відреагувати на удар і ввести нові санкції проти Росії.