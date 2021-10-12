В Австралии двое подростков убили 14 кенгуру: среди них были детеныши
Источник:BBC
Двое австралийских 17-летних подростков предстанут перед судом. Они убили 14 кенгуру, среди которых в частности были и детеныши.
Несовершеннолетние правонарушители убивали и жестоко били животных на дорогах. Это происходило возле Сиднея.
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Туши убитых животных обнаружили 9 октября на двух разных дорогах в заливе Батманс. Полиция Нового Южного Уэльса установила, что животных сбил автомобиль.
Обвинение предъявили двум 17-летним подросткам. Суд над ними состоится уже в ноябре.
Что грозит подросткам
Подростков арестовали спустя 2 дня, как нашли мертвых животных. Согласно законам Нового Южного Уэльса, подросткам может грозить:
- штраф до 15 тысяч долларов;
- лишение свободы на срок до 5 лет.
Кенгуренок Джоуи смогло выжить
Один из детенышей кенгуру по имени Джоуи смог пережить избиение. Сейчас за ним ухаживают волонтеры.
Кенгуренок Джоуи смогло выжить / Фото WIRES
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