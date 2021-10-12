В Австралії двоє підлітків вбили 14 кенгуру: серед них були дитинчата
Джерело:BBC
Двоє австралійських 17-річних підлітків постануть перед судом. Вони вбили 14 кенгуру, серед яких зокрема були і дитинчата.
Неповнолітні правопорушники вбивали і жорстоко били тварин на дорогах. Це відбувалось біля Сіднею.
Зверніть увагу Чоловіки врятували кенгуру з холодної води: як неочікувано віддячила тварина
Туші вбитих тварин виявили 9 жовтня на двох різних дорогах у затоці Батманс. Поліція Нового Південного Уельсу встановила, що тварин збив автомобіль.
Звинувачення пред'явили двом 17-річним підліткам. Суд над ними відбудеться вже в листопаді.
Що загрожує підліткам
Підлітків заарештували через 2 дні, як знайшли мертвих тварин. Згідно із законами Нового Південного Уельсу, підліткам може загрожувати:
- штраф до 15 тисяч доларів;
- позбавлення волі на термін до 5 років.
Кенгурятко Джоуї змогло вижити
Одне з дитинчат кенгуру на ім'я Джоуї змогло пережити побиття. Наразі за ним доглядають волонтери.
Кенгурятко Джоуї змогло вижити / Фото WIRES
Жорстоке поводження з тваринами: новини
- У Білій Церкві підлітки викинули у смітник щойно народжених кошенят.
- У Дніпрі кладовище домашніх тварин перетворили на смітник.
- На Львівщині пенсіонер жорстоко вбив собаку, його взяли на місяць під варту.