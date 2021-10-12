В Австралії двоє підлітків вбили 14 кенгуру: серед них були дитинчата

Двоє австралійських 17-річних підлітків постануть перед судом. Вони вбили 14 кенгуру, серед яких зокрема були і дитинчата.

Неповнолітні правопорушники вбивали і жорстоко били тварин на дорогах. Це відбувалось біля Сіднею.

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Туші вбитих тварин виявили 9 жовтня на двох різних дорогах у затоці Батманс. Поліція Нового Південного Уельсу встановила, що тварин збив автомобіль.

Звинувачення пред'явили двом 17-річним підліткам. Суд над ними відбудеться вже в листопаді.

Що загрожує підліткам

Підлітків заарештували через 2 дні, як знайшли мертвих тварин. Згідно із законами Нового Південного Уельсу, підліткам може загрожувати:

штраф до 15 тисяч доларів;

позбавлення волі на термін до 5 років.

Кенгурятко Джоуї змогло вижити

Одне з дитинчат кенгуру на ім'я Джоуї змогло пережити побиття. Наразі за ним доглядають волонтери.



Кенгурятко Джоуї змогло вижити / Фото WIRES

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