Інцидент стався ввечері 5 жовтня. Хлопці, які проходили повз сміттєві баки в одному з дворів, почули, як пищать тварини.

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Підлітки дістали пакет та витягли з нього трьох маленьких кошенят.

Віднесли до ветеринарів

Момент порятунку чотирилапих один з очевидців знімав на відео.

Жорстокість людей, які залишили кошенят на вірну смерть, викликала у підлітків неабияке обурення.

Спочатку хлопці розгубилися, коли зрозуміли, що малеча не зможе вижити без їх допомоги. Втім, згодом вони віднесли тваринок до місцевої ветеринарної клініки.

Записом врятування кошенят автор поділився у соцмережах. Відео миттєво стало вірусним, а користувачі висловили захват від вчинку хлопців.

Крім того, у коментарях жителі Київщини закликали поліцію розслідувати інцидент та знайти злочинців, які ледве не вбили кошенят.

Дивіться відео порятунку кошенят у Білій Церкві (Обережно, нецензурна лайка!):