Инцидент произошел вечером 5 октября. Ребята, которые проходили мимо мусорных баков в одном из дворов, услышали, как пищат животные.

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Подростки достали пакет и вытащили из него трех маленьких котят.

Отнесли к ветеринарам

Момент спасения четвероногих один из очевидцев снимал на видео.

Жестокость людей, оставивших котят на верную смерть, вызвала у подростков нешуточное возмущение.

Сначала ребята растерялись, когда поняли, что малышня не сможет выжить без их помощи. Впрочем, впоследствии они отнесли животных в местную ветеринарную клинику.

Записью спасения котят автор поделился в соцсетях. Видео мгновенно стало вирусным, а пользователи выразили восторг от поступка ребят.

Кроме того, в комментариях жители Киевской области призвали полицию расследовать инцидент и найти преступников, которые чуть не убили котят.

Смотрите видео спасения котят в Белой Церкви (Осторожно, нецензурная брань!):