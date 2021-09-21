Пенсіонер пояснив свій вчинок тим, що на пса скаржилась його господарка. Тому він прив'язав тварину до лавки та побив палицею до смерті.

До теми Буковинець жорстоко бив трубою тварин і знімав на відео: йому світить в'язниця

Пенсіонер вбив сусідського собаку

Житель села Тершів Старосамбірського району, пенсіонер Мар'ян Репецький, жорстоко вбив собаку 16 червня 2020 року.

Він прийшов на подвір'я своєї односелиці, де бігав рудо-білий пес.

Чоловік обвив шию тварини мотузкою та потягнув її до галявини на території села.

Там він прив'язав собаку до лавки.

Після цього пенсіонер взяв палицю, забив тварину до смерті й пішов з місця злочину.

Читайте також Зоозахисники заявили про жорстоке поводження з тваринами на фермі львівського вишу

Чоловіка заарештували

Під час судового засідання 16 вересня Репецький визнав свою провину. Чоловік пояснив, що господарка собаки неодноразово жалілася йому на поведінку тварини.

Суддя Старосамбірського райсуду Юрій Пошивак, який розглядав цю справу, вирішив, що пенсіонер щиро кається у скоєному. Він врахував це як пом'якшувальну обставину. Натомість обставин, які б обтяжували вину чоловіка, суд не побачив.

Репецькому призначили місяць арешту за жорстоке поводження з твариною. За українським законодавством, на цей вирок суду ще можна подати апеляцію.

Зауважте! В Україні за жорстоке поводження з тваринами зловмиснику загрожує до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Злочин, вчинений з особливою жорстокістю, до понад 2 тварин або у присутності дитини, карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.