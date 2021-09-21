Пенсионер объяснил свой поступок тем, что на пса жаловалась его хозяйка. Поэтому он привязал животное к скамейке и забил палкой до смерти.

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Пенсионер убил соседскую собаку

Житель села Тершев Старосамборского района, пенсионер Марьян Репецкий, жестоко убил собаку 16 июня 2020 года.

Он пришел во двор своей односельчанки, где бегал рыже-белый пес.

Мужчина обмотал шею животного веревкой и потянул ег к поляне на территории села.

Там он привязал собаку к скамейке.

После этого пенсионер взял палку, забил животное до смерти и ушел с места преступления.

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Мужчину арестовали

Во время судебного заседания 16 сентября Репецкий признал свою вину. Мужчина объяснил, что хозяйка собаки неоднократно жаловалась ему на поведение животного.

Судья Старосамборского райсуда Юрий Пошивак, который рассматривал это дело, решил, что пенсионер искренне раскаивается в содеянном. Он учел это как смягчающее обстоятельство. А обстоятельств, которые отягощали вину мужчины, суд не увидел.

Репецкому назначили месяц ареста за жестокое обращение с животным. По украинскому законодательству, на этот приговор суда еще можна подать апелляцию.

Заметьте! В Украине за жестокое обращение с животными злоумышленнику грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Преступление, совершенное с особой жестокостью, в отношении 2 и более животных или в присутствии ребенка, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.