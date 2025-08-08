Вечером столичные паблики распространили информацию о чрезвычайной ситуации в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Ocean Plaza. Там машина вылетела с парковки и разбила стекло центра.

В комментарии 24 Канала в правоохранительных органах отметили, что событием занимается патрульная полиция. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Что известно о налете автомобиля на ТРЦ Ocean Plaza?

За рулем Mazda находилась женщина. Она не справилась с управлением, совершила столкновение с ограждающим стеклом и заехала на пешеходную зону ТРЦ.

Водитель объяснила, что перепутала педали.

Между тем в сети распространили кадры жуткого инцидента. Посетители ТРЦ чудом остались невредимыми.

