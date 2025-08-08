Увечері столичні пабліки поширили інформацію про надзвичайну ситуацію в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Ocean Plaza. Там автівка вилетіла з парковки та розбила скло центру.

У коментарі 24 Каналу у правоохоронних органах зауважили, що подією займається патрульна поліція. Попередньо, минулося без потерпілих.

Що відомо про наліт автівки на ТРЦ Ocean Plaza?

За кермом Mazda перебувала жінка. Вона не впоралась із керуванням, скоїла зіткнення із огороджувальним склом та заїхала на пішохідну зону ТРЦ.

Водійка пояснила, що переплутала педалі.

Тим часом у мережі поширили кадри моторошного інциденту. Відвідувачі ТРЦ дивом залишилися неушкодженими.

