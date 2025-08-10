Укр Рус
10 августа, 21:44
2

Азербайджан рассматривает снятие эмбарго на оружие Украине: Алиев об ударах России по SOCAR

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику и объекты азербайджанских компаний.
  • Лидеры Украины и Азербайджана обсудили последствия российских атак на SOCAR и осудили действия, призвав к их прекращению.

Азербайджан готов пересмотреть запрет на поставки оружия Украине. Это может произойти, если Россия продолжит наносить удары по украинской энергетике и объектам азербайджанских компаний.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание Caliber.Az.

Снимет ли Азербайджан эмбарго на поставки оружия?

По данным источников СМИ, Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине в случае, если Россия не прекратит наносить удары по украинской газовой инфраструктуре.

Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале,
– пишет издание.

Как Алиев отреагировал на российские атаки по SOCAR?

Ранее лидеры Украины и Азербайджана обсудили последствия вражеских атак по объектам критической инфраструктуры, в частности по нефтебазе компании SOCAR.

Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Значительных вещей удалось достичь,
– сказал Зеленский.

В офисе президента Алиева отметили, что Азербайджан осуждает удары России по нефтебазе SOCAR и газокомпрессорной станции, которая транспортирует азербайджанский газ в Украину. Оба президента выразили возмущение такими действиями террористов и призвали к их немедленному прекращению.

Напомним, в ночь на 8 августа российские дроны ударили по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Ранены четыре работника.