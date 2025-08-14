За последние двое суток подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" ликвидировали 151 российского оккупанта. Также 8 захватчиков удалось взять в плен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 1 корпус НГУ "Азов".

Какова ситуация в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов"?

Во время операций, которые провели 1 корпус НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, россияне несут колоссальные потери.

В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что бои все еще продолжаются. Сейчас реализуются мероприятия в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк".

Напомним, не так давно 1 корпус НГУ "Азов" перебросили на Покровское направлением. Военные отмечают, что ситуацию на этом участке фронта является сложной и динамичной. Однако, несмотря на постоянное давление оккупационных войск, бойцы "Азова" удерживают позиции и планируют контрдействия.