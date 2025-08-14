Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Издание сообщает, что жители Покровска помогают украинским военным выявлять российских диверсантов.

На обнародованном видео видно, как пожилые супруги направили украинский дрон к дому, где скрывались оккупанты. Женщина, опираясь на палку, специально открыла ворота, чтобы беспилотник смог попасть во двор и уничтожить врага.

Местные в Покровске помогли ликвидировать оккупантов: смотрите видео

По данным издания, украинские солдаты, дислоцированные в Покровске, подвергаются атакам не только от российских дронов, но и от оккупантов, которые маскируются под гражданских.

Непокорные украинские солдаты отказываются сдаваться в Покровске, где сейчас происходят одни из самых ожесточенных боев войны,

– отмечают в издании.

Заместитель командира 25 ОПДБр Илья Петрина рассказал, что бойцы перехватили радиопереговоры российских военных, в которых они обсуждали свою маскировку.

"Мы видели, как россияне снимали военную форму и даже переодевались в нашу форму. Мы находим российскую военную форму в районах, где, как мы знаем, они были", – поделился он.

Какие главные задачи российских ДРГ в Покровске?

По словам Петрины, основная задача диверсантов – атаковать пехоту или легкобронированные машины, пытаясь нарушить логистику Сил обороны. Второстепенная задача россиян – контактировать с местными жителями и распространять дезинформацию.

Они говорят им, что в Покровск уже вошло 500 россиян, чтобы убедить их больше не помогать украинцам,

– сказал он.

Во второй половине июля украинские военные идентифицировали по меньшей мере 28 российских солдат. Первую волну диверсантов обнаружили 18 июля, когда из-за плохой погоды работа украинских дронов была ограничена, что позволило врагу незаметно проникнуть в Покровск.

Российские диверсанты действовали небольшими группами по три – четыре человека, занимая заброшенные здания и переодеваясь в любую гражданскую одежду, которую удавалось найти. В одном эпизоде российского солдата, последнего выжившего из своего подразделения, было найдено в футболке от униформы сотрудников Укрпочты.

По словам Петрины, процесс фильтрации длился девять дней.

Украинские военные обходили дома по маршрутам, которыми проникали российские ДРГ, общаясь с местными жителями, чтобы выяснить, кто из них друг, а кто враг.

Петрина рассказал, что в одном из зданий украинские бойцы вступили в перестрелку с россиянами. Весь отряд был ликвидирован после того, как в подвал, где они скрывались, забросили гранаты. Наверху они нашли разбросанную по комнатам оставленную российскую униформу.